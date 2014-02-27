Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2014, 20:11

Общество

Рособрнадзор опубликовал список лишенных лицензии вузов

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор опубликовал список российских вузов, лишенных лицензии с сентября 2013 года по февраль 2014-го. Документ размешен на сайте ведомства.

Всего в список попали 126 образовательных учреждений. Некоторые московские высшие школы также были исключены из реестра лицензий. К ним, в частности, относятся, Институт экономики и финансов "Синергия", Столичная финансово-гуманитарная академия, Московская государственная академия делового администрирования, Институт международного бизнес образования.

"Обращаем внимание будущих абитуриентов и их родителей, что для осуществления законной образовательной деятельности образовательная организация обязана иметь соответствующую лицензию. Отсутствие лицензии означает, что организация не имеет права вести обучение, по окончании которого выдается документ об образовании", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВУЗы обязаны ознакомить абитуриента со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию.

Сайты по теме


вузы лицензии Рособрнадзор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика