Ректоров российских ВУЗов обяжут отчитываться о доходах

Ректоров ВУЗов обяжут отчитываться о доходах

Министр образования обязал руководителей российских ВУЗов отчитываться о доходах. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ливанов, декларации за прошлый год должны быть сданы до 1 апреля. Затем их опубликуют на сайтах университетов.

До сегодняшнего дня ректоры большинства ВУЗов не обязаны были декларировать доходы.

Отметим, новое распоряжение министерство образования опубликовало после недавних обысков в ведомстве. Они связаны с делом о крупной взятке. Обвиняемый, бывший ректор ГУУ Виктор Козбаненко, заявил о причастности к преступлению замминистра Минобрнауки Марата Камболова.

Экс-ректор Государственного университета управления Козбаненко подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. По данным следствия, он требовал эту сумму от бизнесменов за госконтракт на обслуживание и уборку территории университета.