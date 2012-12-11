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Свежая пресса

11 декабря 2012, 10:18

Минобрнауки планирует провести мониторинг факультетов российских вузов

вузы Минобрнауки РФ проверки свежая пресса

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки планирует провести мониторинг факультетов российских вузов. К мероприятию приступят сразу после завершения в марте следующего года процедуры всеобщего мониторинга вузов, в результате которой одни заведения закроют, другие реорганизуют или передадут в распоряжение более сильных.

В ведомстве отметили, что отдельные факультеты могут либо опережать общий уровень вуза, либо значительно отставать. При этом даже в вузах с высокими показателями могут быть неудачные программы обучения, а в слабых – более эффективные направления, сообщают "Известия".

Мониторинг факультетов определит наиболее успешные направления на факультетах и кафедрах.

Согласно заявленным планам, Минобрнауки, общероссийские объединения работодателей, международные эксперты, РАН и ведущие университеты к декабрю 2014 года подготовят предложения по аккредитации факультетов.

В первую очередь специальная комиссия будет оценивать экономические, юридические, социологические специальности, а также факультеты, на которых обучаются будущие управленцы.

"Такой рейтинг позволит определить, по какому направлению, где лучше преподают и куда лучше идти учиться. Рейтинги по специальностям являются более важными, чем рейтинг университета, потому что общий рейтинг. Например, всем понятно, что информатику лучше преподают в Бауманке", - рассказала проректор по международной деятельности РУДН Гульнара Краснова.
По мнению ректора МГТУ имени Баумана Анатолия Александрова, подобный мониторинг не даст результатов.

"Будут вырванные из контекста куски, которые не характеризуют университет в полной мере. Тут множество различных ниш, и мне кажется, что вузы должны оцениваться комплексно и разносторонне, тогда они начнут понимать, по какому именно направлению и сфере им нужно работать".

Добавим, что в скором времени Минобороны также планирует разбить российские вузы на группы с индивидуальными задачами. В первую группу войдут исследовательские образовательные учреждения "мирового класса". Во вторую – отраслевые и технические вузы. Затем последуют гуманитарные и социально-культурные университеты.

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