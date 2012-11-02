РГГУ и МАРХИ попали в список неэффективных вузов

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство образования составило список неэффективных вузов страны. В список попали 21 вуз и 28 филиалов в Москве и Московской области. Неэффективными признали такие известные вузы, как РГГУ, МАРХИ и ГУУ.

В списке оказались 20 московских вузов и 2 филиала, а также один подмосковный институт и 26 филиалов. Неэффективными были признаны Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский архитектурный институт (МАРХИ), Государственный университет управления (ГУУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и многие другие известные вузы.

"Мы впервые провели полномасштабную диагностику качества высшего образования. Ничего подобного ранее не было. Важно, что все вузы прошли оценку по единым и понятным критериям. Теперь у нас есть полный свод данных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе", - заявил министр образования РФ Дмитрий Ливанов.

По словам замминистра образования Александра Климова, признание вуза неэффективным не означает, что он будет закрыт. "По каждому учреждению, имеющему признаки неэффективности, будут подготовлены конкретные предложения по повышению качества образования", - отметил Климов.

Эффективность вузов оценивалась по 50 ключевым параметрам, среди которых - цитируемость преподавателей, средний балл ЕГЭ абитуриентов и т.д.

Ранее сообщалось, что четверть российских вузов могут признать неэффективными.