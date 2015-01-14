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Политика

14 января 2015, 17:49

Консульство княжества Монако появится в Москве

встреча планы консульство Монако власть

Фото: ru.wikipedia.org

В 2015 году в Москве может появиться консульство княжества Монако. Об этом сообщил советник внешних сношений государства Жозе Бадья во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Бадья заявил, что консульство в России откроет князь Монако Альбер II. Советник внешних сношений также напомнил, что 2015 год объявлен в княжестве Годом российской культуры.

"Президент России Владимир Путин и принц Альберт договорились в 2012 году о проведении ежегодных встреч представителей наших стран, и эта встреча - уже третья", - отметил Жозе Бадья.

Дипломатические отношения между Россией и Монако установили в 2006 году, но в Москве до сих пор нет представительства княжества. Все вопросы, включая выдачу виз для Россия, решаются через посольство Франции. Для посещения Монако россиянам нужна шенгенская виза.

Монако - одно из самых маленьких по площади государств мира. Площадь княжества составляет чуть более двух квадратных километров, а население страны - около 36 тысяч человек. Основные источники доходов Монако приходятся на туризм и игорный бизнес.

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