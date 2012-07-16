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Спорт

16 июля 2012, 13:11

Москвички взяли бронзу на Первенстве мира по пляжному волейболу

волейбол Москомспорт первенство мира спорт

Фото с сайта Всероссийской Федерации Волейбола

Две москвички, представляющие Россию на Первенстве мира по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет, завоевали бронзовые медали в Ларнаке (Кипр), сообщает пресс-служба Москомспорта.

«Воспитанницы ЦСП «Измайлово» Ксения Дабижа и Анна Горбунова в матче за 3 место сражались с немецкой парой Иттлингер/Вайланд. Проиграв первый сет, московские волейболистки смогли собраться и вырвать победу со счетом 19:21, 21:17, 15:9», - говорится в материалах.

Победительницами турнира стали спортсменки из Литвы Думбаускайте и Повилайтыте, которые в полуфинале выбили россиянок. В финальной встрече им противостоял польский дуэт Баран-Коциолек. Литовки оказались сильнее полячек со счетом 21-18, 22-20.

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