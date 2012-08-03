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Жизнь в мире

03 августа 2012, 18:08

Дневники Олимпиады: день седьмой

волейбол дневник Олимпиады Фелпс скандал жизнь в мире

Третье золото Олимпиады принес сборной России дзюдоист Тагир Хайбулаев. Спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 100 кг. Гимнастка Виктория Комова стала второй в многоборье, а Алия Мустафина - третьей. В общем зачете Россия занимает девятое место


Выше, лучше, сильнее!

Российские волейболистки во встрече группового этапа одолели команду Японии со счетом 3:1. Несмотря на впечатляющий итоговый результат по сетам, победа далась нашим девушкам отнюдь не легко.

С самого начала матча представительницы страны Восходящего солнца дали понять, что нацелены дать бой одной из сильнейших сборных мира. Почти весь первый сет японки лидировали, и лишь безукоризненная игра лидеров нашей сборной Екатерины Гамовой и Натальи Обмочаевой позволила россиянкам выиграть со счетом 27:25.

Во второй партии обескураженные соперницы не сумели оказать серьезного сопротивления и уступили 17:25, но на третий сет они вышли такими разозленными, что не оставили россиянкам шансов – 25:20. Особенно хорошо действовали японки в защите, вытаскивая самые безнадежные мячи.

Очки терять было нельзя, поэтому на четвертую партию наши девушки вышли предельно собранными. Результат не заставил себя ждать – 25:19!

Последний матч предварительного этапа сборной России предстоит провести 5 августа против команды Италии, сообщает Чемпионат.ком.

Повесть с печальным концом

А вот наши баскетболистки порадовать болельщиков не смогли, уступив в драматичном поединке австралийкам со счетом 70:66.

В первой четверти шла упорная борьба с некоторым преимуществом наших соперниц, которые сумели оторваться в концовке на 6 очков.

Во втором отрезке матча россиянки принялись сокращать отставание и весьма преуспели. На перерыв команды ушли при счете 32:30 в пользу сборной Австралии.

После отдыха инициатива полностью перешла к противнику, который ушел в отрыв на 11 очков. Подопечные Бориса Соколовского сумели прибавить в концовке, но было уже поздно – 70:66 и досадное поражение сборной России.

“Дрим-тим” в действии, или шоу на паркете

Мужская сборная США по баскетболу установила новый рекорд олимпийских турниров по количеству набранных очков в матче, поиздевавшись над командой Нигерии – 156:73.

Предыдущее достижение принадлежало бразильцам, которые в 1988 году в Сеуле забросили в корзину Египта 138 очков.

Белорусского легкоатлета уличили в употреблении допинга

В Лондоне разгорается очередной допинговый скандал. Одного из претендентов на золотую медаль в метании молота белорусского спортсмена Ивана Тихона за день до начала турнира сняли с соревнований. Его подозревают в употреблении допинга перед Олимпиадой в Афинах в 2004 году.

Напомним, на играх в Пекине Тихон выиграл “бронзу”, а четырьмя годами ранее стал серебряным призером Олимпиады в столице Греции.

Человек, которого нельзя остановить

Американец Майкл Фелпс стал обладателем золотой медали по плаванию на Олимпиаде-2012, победив в финальном заплыве на 200 м в комплексном плавании. Ему удалось опередить своего соотечественника Райана Лохте и венгра Ласло Чеха.

Таким образом, Майкл Фелпс стал 16-кратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом всех времен и народов. Второе место по количеству побед делят четыре девятикратных олимпионика: финский легкоатлет Пааво Нурми, советская гимнастка Лариса Латынина, американский пловец Марк Спитц и легкоатлет из США Карл Льюис.

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