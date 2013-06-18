Законопроект о досмотре на вокзалах принят в первом чтении

Фото: ИТАР-ТАСС
Госдума 18 июня в первом чтении приняла законопроект о досмотре пассажиров и их багажа на вокзалах. Правила проведения досмотра будут устанавливаться Минтрансом.
Досмотр будет происходить наподобие того, как он осуществляется в аэропортах. В целях безопасности пассажиров вещи будут проверяться на наличие взрывчатых веществ, оружия или других предметов, запрещенных для провоза в зоне транспортной безопасности.
Напомним, что меры ужесточения транспортного контроля на вокзалах начали рассматривать после терактов в аэропорту Домодедово и московском метро, сообщает пресс-служба Госдумы России.
Сайты по теме