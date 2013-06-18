Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 18:33

Транспорт

Законопроект о досмотре на вокзалах принят в первом чтении

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума 18 июня в первом чтении приняла законопроект о досмотре пассажиров и их багажа на вокзалах. Правила проведения досмотра будут устанавливаться Минтрансом.

Досмотр будет происходить наподобие того, как он осуществляется в аэропортах. В целях безопасности пассажиров вещи будут проверяться на наличие взрывчатых веществ, оружия или других предметов, запрещенных для провоза в зоне транспортной безопасности.

Напомним, что меры ужесточения транспортного контроля на вокзалах начали рассматривать после терактов в аэропорту Домодедово и московском метро, сообщает пресс-служба Госдумы России.

вокзалы досмотр ж/д и вокзалы

