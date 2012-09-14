На Курском вокзале задержаны более 15 нелегальных мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства 14 сентября были задержаны более 15 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России.

Задержанными оказались граждане Узбекистана и Таджикистана. Они обвиняются в незаконной трудовой деятельности на территории РФ и в нарушении иностранным гражданином правил въезда и режима пребывания и проживания.

Также проводится проверка на предмет нарушения закона по статье 327 Уголовного кодекса России: "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков." Максимальное наказание за данное преступление – два года лишения свободы.

Два дня назад в ходе рейда Федеральной миграционной службы в Москве и Подмосковье было задержано около 400 нелегальных рабочих.

С начала года полицейскими Управления на транспорте МВД РФ было выявлено 680 преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, по 327 статье УК РФ выявлено 266 преступлений, за нарушение миграционного законодательства было привлечено 23578 иностранных граждан.