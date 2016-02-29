Автомобиль BMW утонул в водоеме на западе Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Припаркованный автомобиль BMW скатился в один из водоемов района Крылатское и утонул, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной ГИБДД.

Событие произошло в ночь на 29 февраля возле дома № 2/2 на Островной улице. По предварительным данным, у автомобиля отказал стояночный тормоз, вследствие чего иномарка скатилась в расположенный рядом водоем.

На месте работали сотрудники МЧС, которые помогли нужным образом закрепить трос, когда машину доставали из воды работники сторонней организации. Машина оказалась поврежденной, жертв и пострадавших нет.