95% автошкол Москвы могут закрыться из-за изменения порядка обучения

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Из-за вступления в силу приказа Минобрнауки о новых программах для обучения водителей 95% столичных автошкол могут закрыться, сообщила исполнительный директор НПО "Ассоциация автомобильных школ" Елена Зайцева.

В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. По словам Зайцевой, в Москве работает более 300 автошкол, и только 8-10 из них обладают собственными площадками.

"Это, в основном, государственные колледжи, у которых есть своя земля, есть две-три школы, которым удалось в аренду оформить земельные участки, в основном, за МКАДом, но насколько они соответствуют новым требованиям - трудно сказать. По-моему, по площади даже они не пройдут, не говоря уже о том, что там должен быть перекресток, оборудованный пешеходный переход и прочие вещи", - цитирует Елену Зайцеву Агентство "Москва".

Она отметила, что с 11 августа ГАИ перестало регистрировать документы даже тех учеников, которые начали свое обучение за месяц до вступления в силу приказа. "Мы регистрируем группы за месяц до окончания, эти списки сегодня в Москве в ГАИ уже не принимают", - пояснила Зайцева, добавив, что автошколам необходимо хотя бы полгода, чтобы перейти на новую программу.

Елена Зайцева сообщила, что "Ассоциация автомобильных школ" уже обратилась в Рособрнадзор и ФАС, а также к омбудсмену по защите прав предпринимателей Борису Титову с соответствующим заявлением.

11 августа 2014 года вступили в силу приказ Минобрнауки о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД.

Большинство столичных автошкол могут лишиться лицензий

M24.ru уже писало о том, какие изменения в связи с приказом Министерства образования ждут столичные автошколы. В частности, в них должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.

Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".