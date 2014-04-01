Из-за снегопада МЧС открыло пункты обогрева на дорогах Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за снегопада на дорогах Московской области начали действовать пункты обогрева и питания.

Как сообщает пресс-служба подмосковного МЧС, на дорогах региона предусмотрено развертывание 31 стационарного, а также 14 подвижных пунктов, где водители смогут получить горячий чай и необходимую помощь.

Отмечается, что сотрудники МЧС ведут мониторинг обстановки на десяти федеральных автомобильных дорогах.

"Ежедневно работают десять оперативных групп гарнизонов пожарной охраны в составе 30 человек, 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, при возникновении происшествий, связанных с затруднениями движения в Подмосковье предусмотрено дежурство 3278 человек от МЧС, ГИБДД, "скорой помощи" и Мосавтодора. Также будет использовано более 1770 единиц техники.