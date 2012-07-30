Россия упростила визовый режим с США

ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощении визового режима с США. Документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Со вступлением закона в силу туристы и бизнесмены смогут получать многократные визы сроком на 3 года, а члены официальных делегаций - на 1 год. Закон также уменьшит время рассмотрения визовых заявлений и упростит опросную процедуру.

В пояснительной записке к документу сообщается, что Москва "рассматривает соглашение как первый шаг на пути к достижению безвизового режима поездок для граждан России и США".

Напомним, соглашение было подписано обеими сторонами 21 ноября 2011 года. Документ был ратифицирован Государственной думой 6 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года.