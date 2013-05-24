Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2013, 11:55

В мире

Греческое консульство начало выдавать россиянам визы после сбоя в сети

Фото: ИТАР-ТАСС

Греческое консульство начало выдавать визы российским туристам, которые не смогли получить их из-за сбоя сервера в Афинах. Уже выданы несколько десятков виз.

Выдача виз стартовала в четверг в 21.00. В консульстве заверили, что сделают все возможное, чтобы визы получили все туристы - 150 человек, - которые не смогли вылететь в четверг на отдых, а также те, чей вылет запланирован на 24 и 25 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Проблемы туристов пытаются решить и туроператоры, которые предлагают как перенесение даты туров, так и смену страны отдыха.

Напомним, накануне появилась информация, что несколько сотен российских туристов не могут вылететь из Домодедово - они не получили греческие визы. Выяснилось, что причиной этого стал сбой сервера в Афинах.

Сайты по теме


визы Греция консульство чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика