Греческое консульство начало выдавать россиянам визы после сбоя в сети

Фото: ИТАР-ТАСС

Греческое консульство начало выдавать визы российским туристам, которые не смогли получить их из-за сбоя сервера в Афинах. Уже выданы несколько десятков виз.

Выдача виз стартовала в четверг в 21.00. В консульстве заверили, что сделают все возможное, чтобы визы получили все туристы - 150 человек, - которые не смогли вылететь в четверг на отдых, а также те, чей вылет запланирован на 24 и 25 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Проблемы туристов пытаются решить и туроператоры, которые предлагают как перенесение даты туров, так и смену страны отдыха.

Напомним, накануне появилась информация, что несколько сотен российских туристов не могут вылететь из Домодедово - они не получили греческие визы. Выяснилось, что причиной этого стал сбой сервера в Афинах.