Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 15:40

В мире

Шенгенскую визу можно будет оформить из дома

Шенгенскую визу можно будет оформить из дома

Шенгенскую визу можно будет оформить, не выходят из дома. Такую услугу россиянам предложили шесть стран Евросоюза, сообщает телеканал "Москва 24".

С инициативой оказать такие услуги выступили представительства Австрии, Дании, Испании, Португалии, Чехии и Эстонии.

За 150 евро в удобное для туриста место приедет курьер. Он заберет необходимые для оформления визы документы и снимет отпечатки пальцев. При этом заявителю не придется ехать за документами в посольство. Их также привезут в удобное для клиента место.

Ссылки по теме


Напомним, с 14 сентября для получения Шенгенской визы нужно предоставить биометрические данные.

Как утверждают в ЕС, эту процедуру гражданам России нужно будет проходить только раз в пять лет. Так, гражданам, желающим въехать в Евросоюз, куда входят 26 европейских государств, в визовом центре нужно сдать отпечатки всех 10 пальцев и сделать цифровую фотографию. Детям до 12 лет процедуры биометрии проходить не нужно.

визы отпечатки пальцев шенгенская виза

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика