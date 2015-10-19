Шенгенскую визу можно будет оформить из дома

Шенгенскую визу можно будет оформить, не выходят из дома. Такую услугу россиянам предложили шесть стран Евросоюза, сообщает телеканал "Москва 24".

С инициативой оказать такие услуги выступили представительства Австрии, Дании, Испании, Португалии, Чехии и Эстонии.

За 150 евро в удобное для туриста место приедет курьер. Он заберет необходимые для оформления визы документы и снимет отпечатки пальцев. При этом заявителю не придется ехать за документами в посольство. Их также привезут в удобное для клиента место.

Напомним, с 14 сентября для получения Шенгенской визы нужно предоставить биометрические данные.

Как утверждают в ЕС, эту процедуру гражданам России нужно будет проходить только раз в пять лет. Так, гражданам, желающим въехать в Евросоюз, куда входят 26 европейских государств, в визовом центре нужно сдать отпечатки всех 10 пальцев и сделать цифровую фотографию. Детям до 12 лет процедуры биометрии проходить не нужно.