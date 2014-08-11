Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

11 августа 2014, 18:39

Во дворе Музея Москвы откроют блошиный рынок

винтаж Музей Москвы блошиные рынки вещи Провиантские склады свежий воздух

Фото: М24

В воскресенье, 24 августа, во дворе Музея Москвы в Провиантских складах откроется городской блошиный рынок. Здесь можно будет купить старый патефон, уникальную посуду, сфотографироваться в ретро-ателье, примерить винтажное платье, выпить чай с вареньем и попробовать шоколад, созданный по старинным рецептам.

"Посетителей будет развлекать музыка: патефон с пластинками, а вечером — советские песни в исполнении джаз-бэнда", - отметили организаторы.

Также гости музея смогут задать вопрос антикварам, художникам, музыкантами и фотографам, которые обещают побывать на рынке. Пришедшие в необычных винтажных нарядах получат сладкие призы.

Кстати, на рынке можно будет не только приобрести понравившуюся вещь, но и продать свою.

Рынок откроется в 12.00 и закроется в 22.00. Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать