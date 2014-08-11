Во дворе Музея Москвы откроют блошиный рынок

Фото: М24

В воскресенье, 24 августа, во дворе Музея Москвы в Провиантских складах откроется городской блошиный рынок. Здесь можно будет купить старый патефон, уникальную посуду, сфотографироваться в ретро-ателье, примерить винтажное платье, выпить чай с вареньем и попробовать шоколад, созданный по старинным рецептам.

"Посетителей будет развлекать музыка: патефон с пластинками, а вечером — советские песни в исполнении джаз-бэнда", - отметили организаторы.

Также гости музея смогут задать вопрос антикварам, художникам, музыкантами и фотографам, которые обещают побывать на рынке. Пришедшие в необычных винтажных нарядах получат сладкие призы.

Кстати, на рынке можно будет не только приобрести понравившуюся вещь, но и продать свою.

Рынок откроется в 12.00 и закроется в 22.00. Вход свободный.