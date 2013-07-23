В Москве протестировали работу сайта для трансляции выборов

Власти Москвы провели тестирование сайта для трансляции выборов

Власти Москвы протестировали работу сайта для трансляции выборов. На интернет-странице vybory.mos.ru 8 сентября можно будет следить за ходом голосования. Как заверил и.о. главы департамента информационных технологий Артем Ермолаев, трансляция будет полностью обеспечена ведомством. Уже проработана техническая схема объединения всех городских систем видеонаблюдения.

Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что считает необходимым обеспечить возможность всем желающим лично контролировать ход голосования на любом из избирательных участков. От руководства департамента образования врио мэра потребовал обеспечить доступ в образовательные учреждения специалистам, чтобы вовремя смонтировать систему видеонаблюдения.

Напомним, сайт для трансляции с выборов будет запущен к концу августа. Чтобы получить к нему доступ, необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете на московском портале госуслуг до 7 сентября. Во время предварительной регистрации пользователи получат возможность выбрать неограниченное количество избирательных участков, с которых им будет поступать видео. Всего во время выборов будет открыто 3400 избирательных участков. На 95 процентах из них установят камеры видеонаблюдения.