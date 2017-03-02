Эффектный танец исполнила бабушка на свой 100-й день рождения

В Instagram набирает популярность видео, где 100-летняя бабушка исполняет эффектный танец в свой юбилей, пишет портал Mashable.

Видеоролик опубликовал пользователь Treasure_marnae. Там пожилая женщина танцует под песню Bruno Mars. "Ее 100-й день рождения. Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить", – написал автор видео под публикацией.

Активно хвалят именинницу и в комментариях. Один из пользователей написал комментарий: "Я ее даже не знаю, но я люблю ее". Другой пользователь пожелал ей еще долгих лет жизни.