Московские ветераны получат по 5 тысяч рублей к годовщине Победы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные ветераны войны и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат от правительства Москвы единовременную материальную помощь, сообщил глава департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян на заседании городского правительства.

По его словам, выплаты в связи с 69 годовщиной победы в Великой Отечественной войне предоставят 300 тысячам ветеранам войны, проживающим в столице.

"Мы предлагаем выплатить им единовременные компенсационные выплаты в размере от 3 до 5 тысяч рублей", - сказал глава департамента, отметив, что из бюджета города на эти цели будет выделено 950 миллионов рублей.

Всего помощь получат 14 категорий москвичей, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников войны, бывшие совершеннолетние и несовершеннолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, участники обороны Москвы, труженики тыла и другие.

Кроме того, городское правительство приняло решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Так, выплаты в размере от 2 до 3 тысяч рублей получат около 16 тысяч человек, среди которых инвалиды, перенесшие лучевую болезнь, участники ликвидации последствий аварии и члены семей, потерявшие кормильца, добавил Петросян.