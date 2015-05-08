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08 мая 2015, 18:40

Мэр Москвы

Московский бизнес продолжит реализацию соцпрограмм для ветеранов

В Москве подписано соглашение о реализации соцпрограмм для ветеранов

Столичное правительство и общественные организации подписали соглашение о сотрудничестве в области соцподдержки ветеранов и членов их семей. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Подписи под соглашением поставили Сергей Собянин, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих и президент ОАО "АФК "Система" Михаил Шамолин. Бизнес, общественники и мэрия планируют повышать уровень жизни пожилых людей, оказывать ветеранам адресную помощь и заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Кроме того, в подписанном соглашении содержатся пункты о лечении и санаторно-курортном оздоровлении ветеранов войны на базе санатория "Отрадное" в рамках программы "Забота о ветеранах".

К соглашению могут присоединиться и новые участники, желающие заниматься реализацией соцпроектов, подчеркивается в сообщении.

Ранее в интервью ТАСС глава столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян сообщил, что в 2015 году ремонт проведут почти в 2 тысячах квартир ветеранов.

Так, в Северо-западном округе к 9 мая планировали отремонтировать 69 квартир. С начала года строители успели провести отделочные работы в 21 квартире ветеранов СЗАО. В прошлом году были отремонтированы 167 квартир.

Кроме того, все ветераны и труженики тыла в Москве получат ко Дню Победы подарочные продовольственные наборы.

ветераны соцподдержка АФК Система Михаил Шамолин совет ветеранов Сергей Собянин городское управление Владимир Долгих

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