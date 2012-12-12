В Подмосковье найден пропавший вертолет

"Московский патруль": Обломки пропавшего вертолета нашли в Подмосковье

В Солнечногорском районе Московской области обнаружен частный вертолет "Робинсон" R-44, который пропал 8 декабря.

Обломки и тела 3 человек были найдены в районе военного полигона волонтером вечером 12 декабря. По факту падения вертолета проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, вертолет взлетел в 17.30 и должен был приземлиться в деревне Озерецкое Дмитровского района Московской области (примерное расстояние 80 км). В 23.40 с экипажем пропала связь. На борту вертолета находились два члена экипажа и местный предприниматель Федор Царев.

В поисках на территории Московской и Тверской областей были задействованы более 600 человек, в том числе 20 гарнизонов пожарной охраны, 9 спасательных отрядов, 3 воинских части, а также более 130 единиц спецтехники и четыре вертолета.