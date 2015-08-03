Полеты Ми-28 приостановлены из-за крушения на авиашоу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полеты вертолетов Ми-28 приостановлены после крушения на авиашоу в Рязанской области, сообщил журналистам главком ВВС Виктор Бондарев.

"Под моим руководством работает комиссия по выяснению причин случившегося", – передает слова Бондарева корреспондент m24.ru.

Напомним, днем 2 августа на шоу "Авиамикс" в Рязанской области упал боевой вертолет Ми-28Н. Инцидент произошел на полигоне "Дубровичи". Вертолет пилотажной группы "Беркуты" при выполнении одного из элементов пилотажа неожиданно накренился и стал падать. При столкновении с землей машина загорелась.

Командир экипажа погиб, состояние второго оценивается как удовлетворительное. Предварительной причиной крушения назвали отказ техники. Из-за катастрофы полеты на шоу были прекращены.