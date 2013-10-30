Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 09:35

Столичная сеть велопроката закрывается на "зимовку"

В Москве закрываются велопрокаты

30 октября московская сеть велопроката закрывается на "зимовку" до следующего сезона. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Столичные власти пообещали, что в 2014 году число пунктов, где можно взять будет велосипед, увеличится до 500. Сейчас в городе действует около 30 велопрокатов.

Помимо этого к весне откроются новые веломаршруты, в том числе и в Подмосковье.

По предварительным подсчетам, в период с 31 мая по 1 августа сетью велопроката в городе воспользовались более 40 тысяч столичных жителей. Чаще всего велосипеды арендовали вечером.

Напомним, городская сеть проката велосипедов начала работать 1 июня. Взять велосипед в аренду можно, зарегистрировавшись на сайте velobike.ru, первый час путешествия стоит 50 рублей. При этом арендованный велосипед можно вернуть на любую из автоматизированных станций.

По данным департамента транспорта, с момента запуска и до 1 августа на сайте московского велопроката velobike.ru зарегистрировалось 30 тысяч человек.

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе
велосипеды закрытие сезона веломаршруты велопрокаты вело/мото

