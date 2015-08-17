Закрытые велобоксы во дворах появятся осенью

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закрытые велостоянки могут появиться в московских дворах в конце осени. Об этом Агентству "Москва" сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

"Закрытые велопарковки во дворах, возможно, можно будет использовать уже в этом году, например, на зимнее время люди смогут оставлять там свои велосипеды. Мы ориентируемся на конец осени. Пользоваться этими парковками можно будет по карте "Тройка", - сказала Бисембаева.

По ее словам, конкурсную документацию для установки велобоксов планируется опубликовать в течение месяца. "Я думаю, что осенью мы это реализуем и в следующем году, с начала сезона люди смогут активно этим пользоваться", - отметила Бисембаева.

Крытые велопарковки могут разместить у станций метро

Ранее замглавы департамента транспорта сообщала, что в столице установят около 200 закрытых велопарковок на транспортно-пересадочных узлах и во дворах.

Предполагается, что закрытые велопарковки будут бесплатными. "Тройкой" они будут просто закрываться. Поскольку у каждой такой карты есть индивидуальный номер, то ее владелец будет его использовать как код", – пояснила Бисембаева.

