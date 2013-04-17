Велосезон в Москве: где можно прокатиться на велосипеде

К концу 2013 года в столице появятся 500 велопарковок

У жителей Москвы, по статистике, на сегодня есть более 3,5 миллионов велосипедов. При этом 60 процентов горожан готовы пересесть на "железных коней" с других видов транспорта, если в городе появится соответствующая инфраструктура.

Активное введение велодорожек, парковок и остальной инфраструктуры для перемещения на велосипеде прописано в программе развития транспортной инфраструктуры города до 2016 года. На сегодня велодорожки уже есть в 27 парках, кроме того, создано 3 велосипедных маршрута. Протяженность этих трасс составляет 100 километров, а к концу года она увеличится до 160 километров. Посмотреть карту велодорожек по округам можно на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Фото: Москва 24

Прокатиться на собственном велосипеде можно в столичных парках, а также по специальным маршрутам. Кроме того, в ближайшее время начнут открываться многочисленные пункты проката. Так, 11 таких точек откроют на Бульварном кольце от Гоголевского до Тверского бульвара. Кроме того, в этом году столичные власти намерены установить в городе более 800 бесплатных велопарковок.

Уже в мае в Москве начнет действовать новая схема велопроката, подобная европейской. Все желающие смогут брать велосипед в одной точке города и возвращать его в другой, для этого в столице установят около ста пунктов проката. При этом первые полчаса кататься можно будет бесплатно, затем начнет действовать тариф.

Фото: Москва 24

Еще этим летом в Москве возобновят проект по бесплатному прокату велосипедов. В прошлом году они работали в парке Горького, "Сокольниках", парках "Фили" и "Северное Тушино". Чтобы взять там "железного коня", достаточно было оставить залог в 2 тысячи рублей и предъявить паспорт. Как рассказали М24.ru в Ассоциации организаций в области развития велосипедной инфраструктуры и спорта, в этом году проект организуют в несколько другом, более интересном и широком ракурсе. Подробности пока не сообщаются, о них расскажут ближе к началу акции, которое запланировано на середину июня.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, в ближайшее время будет запущен информационный портал, где можно будет узнать адреса велопарковок, веломастерских и магазинов запчастей, проложить оптимальный маршрут по городу. Ориентируясь на маршруты, по которым чаще всего передвигаются московские велосипедисты, будут корректироваться планы организации велодорожек и проектироваться новые. В настоящее время портал работает в тестовом режиме.

Марина Чуркина