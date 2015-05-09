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09 мая 2015, 14:21

Спорт

Завершилась многодневная велогонка "Пять колец Москвы"

Фото: Агентство "Москва"

На Воробьевых горах завершился последний этап велогонки "Пять колец Москвы", посвященной 70-летию Победы. Общий зачем выиграл украинский спортсмен Александр Поливода из команды Kolss BDC-team. На заключительной дистанции 160 км лучшим стал россиянин Матвей Зубков из команды "Динамо".

Пять колец Москвы – ежегодная многодневная шоссейная велогонка, которая проходит в Москве в начале мая. Считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.

Россию на велогонке представили 15 региональных и континентальных команд, в числе которых "ИТЕРА-Катюша", велосипедный клуб "Русь" и "Русвело". Также в Москву приехали гонщики из Казахстана, Молдавии, Латвии, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Сербии, Парагвая и других стран.

велогонки Пять колец Москвы
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