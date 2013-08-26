Все московские велодорожки "покраснеют" по новому стандарту

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Москомархитектура хочет привести велодорожки столицы к единому внешнему облику, рассказал М24.ru главный архитектор Сергей Кузнецов. По его словам, рассматривается идея о том, чтобы полностью покрыть их красной краской.

Кузнецов заметил, что сегодня в ГОСТах прописаны только технические характеристики велодорожек. "Пора задуматься о внешнем виде дорожек, они должны быть единообразными. Нужен разработать четкий регламент по данному вопросу", – сказал он. Главный архитектор напомнил о том, что в Европе велодорожки принято окрашивать в красный цвет. "Я склоняюсь к европейскому опыту, наши дорожки тоже можно сделать красными, это приемлемый вариант", - пояснил Кузнецов.

Отметим, ранее экспертный центр Probok.net в рамках проекта реконструкции Пятницкой улицы также предложил выделить велодорожки цветом, а также использовать при их прокладке специальную плитку с шероховатой поверхностью, которая визуально отделит дорожку от тротуара. В настоящее время красное цветовое выделение присутствует только в местах пересечения велодорожек с пешеходными переходами или остановкой. При этом сам маршрут велосипедистов отделяется от проезжей части с помощью разметки белого цвета.

Завкафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимир Носов уверен, что цветовое выделение велодорожек привлечет внимание автомобилистов и заставит их вести себя осторожнее на дороге. "Для покрытия нужно применять устойчивую краску, которая будет переносить воздействие колес и реагентов и достаточно долго служить", - считает он. Носов рассказал, что обычную разметку на дороге обновляют раз в год, кроме того, в последнее время на дорогах используют термопластик, который служит несколько лет. По словам эксперта, при выделении велодорожек можно использовать краску зарубежных производителей, к примеру, немецкую. "В любом случае, на проезжей части цветовые полосы будут изнашиваться быстрее, а на ненагруженных транспортом дорогах и в пешеходных зонах такие полосы могут прослужить без обновления несколько лет", - заключил он.

Руководитель движения "Русвелос", замруководителя Федерации велоспорта Москвы Петр Дворянкин считает, что для выделения велодорожек должна использоваться устойчивая и быстросохнущая краска, которая не будет вредить поверхности полосы. Он напомнил, что первая в столице покрашенная - правда, в зеленый цвет, - велодорожка есть на проспекте Вернадского, но качество покрытия оставляет желать лучшего – от частой покраски поверхность велодорожки стала скользкой, что делает движение по ней опасным. По словам эксперта, в настоящее время столичные велодорожки нельзя назвать единообразными. "Вдоль вылетных магистралей прокладывают двухметровые выделенные полосы с обозначением велосипеда, а, к примеру, на маршруте от Парка Победы до парка Горького между дорожкой и пешеходной зоной есть обозначенная буферная зона", - прокомментировал Дворянкин. По его мнению, для дорожек нужен единый стандарт. "Однако такое решение нужно принимать с учетом пожеланий велосипедистов и общественности в целом", - считает он.

Игорь Налимов, президент Региональной общественной организации "Велотранспортный союз", также одобрил идею Москомархитектуры. По его словам, выделение велодорожек цветом является установившейся европейской практикой, причем, для выделения, наряду с красным, используются и другие цвета. "Такое оформление не только служит безопасности, поскольку привлекает внимание автомобилистов и пешеходов, но и становится элементом декоративного оформления города", - уверен эксперт.

Напомним, в Москве действует 82 км велодорожек. В июне была введена новая велотрасса, которая связала "Музеон" с Парком Победы, ее протяженность составила 16 км. До октября запланирована прокладка еще 35 км велодорожек, в основном, в парках города. Кроме того, в планах властей обустроить велодорожки вдоль вылетных магистралей.

Мария Решетникова