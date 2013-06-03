В Лобне откроют первый подмосковный веломаршрут

Фото: М24.ru

Первый велосипедный маршрут в Подмосковье планируют открыть на территории парка культуры и отдыха Лобни. Сначала его построят в старой части парка, а затем в новой. Окончить строительство велодорожек предполагается уже к началу июля.

В настоящее время объявлен аукцион на строительство маршрута. Контракт должен быть подписан 23 июня, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

По поручению врио губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, организована работа с муниципалитетами по развитию велосипедного пространства. Как отметил министр транспорта региона Александр Зайцев, развитие велодвижения имеет хорошие перспективы, и данный проект может послужить импульсом к организации велосипедных трасс в других районах Московской области.

Напомним, в Москве за последнее время количество велодорожек увеличилось в пять раз, а их общая протяженность составляет более 100 километров. Веломаршруты появляются не только в парках города, их начали прокладывать и возле магистралей. В этом году в парке "Царицыно" планируется проложить почти 14 километров велодорожек. Также до конца года в столице будет организован новый маршрут от Крымской набережной до Воробьевых гор, длина которого составит 10 километров. Это будет самый длинный веломаршрут в городе.