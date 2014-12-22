Новогодняя вечеринка пройдет в парке искусств МУЗЕОН

Фото: M24.ru
В ночь с 31 декабря на 1 января в парке искусств МУЗЕОН организуют новогоднюю вечеринку.
Создавать атмосферу праздника будут музыканты и диджеи клуба "Солянка". Посетителей будут угощать спелыми мандаринами и ароматными напитками с корицей.
По словам организаторов, посетителей ждут развлечения в лучших клубных традициях.
Вечеринка пройдет с 22.00 до 03.00. Вход бесплатный.
Добавим, что посетители МУЗЕОНа смогут покататься на световых качелях и взглянуть на елку-лабиринт, напоминающую по форме московскую высотку.
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