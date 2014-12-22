Новогодняя вечеринка пройдет в парке искусств МУЗЕОН

Фото: M24.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января в парке искусств МУЗЕОН организуют новогоднюю вечеринку.

Создавать атмосферу праздника будут музыканты и диджеи клуба "Солянка". Посетителей будут угощать спелыми мандаринами и ароматными напитками с корицей.

По словам организаторов, посетителей ждут развлечения в лучших клубных традициях.

Вечеринка пройдет с 22.00 до 03.00. Вход бесплатный.

Добавим, что посетители МУЗЕОНа смогут покататься на световых качелях и взглянуть на елку-лабиринт, напоминающую по форме московскую высотку.