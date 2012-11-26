Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября 2012, 16:12

Общество

Журналист Олег Кашин ушел из ИД "Коммерсантъ"

Журналист Олег Кашин уволен из "Коммерсанта"

Олег Кашин ушел из издательского дома "Коммерсантъ". Главный редактор Михаил Михайлин пояснил, что с журналистом расстались по соглашению сторон.

"Это была совместная инициатива по причине, что количество написанных им заметок не соответствовало уровню спецкорра издательского дома "Коммерсантъ", - приводит словам главреда РИА Новости.

Михайлин также пояснил, что в должности спецкорра давно работает Илья Барабанов.

Олег Кашин является членом координационного совета оппозиции. Он неоднократно подвергался нападениям. Так, 6 ноября 2010 года Кашин был избит двумя неизвестными возле своего дома на Пятницкой улице. Заказчиков и исполнителей полиция до сих пор не установила.

увольнения Коммерсантъ сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика