Журналист Олег Кашин ушел из ИД "Коммерсантъ"

Журналист Олег Кашин уволен из "Коммерсанта"

Олег Кашин ушел из издательского дома "Коммерсантъ". Главный редактор Михаил Михайлин пояснил, что с журналистом расстались по соглашению сторон.

"Это была совместная инициатива по причине, что количество написанных им заметок не соответствовало уровню спецкорра издательского дома "Коммерсантъ", - приводит словам главреда РИА Новости.

Михайлин также пояснил, что в должности спецкорра давно работает Илья Барабанов.

Олег Кашин является членом координационного совета оппозиции. Он неоднократно подвергался нападениям. Так, 6 ноября 2010 года Кашин был избит двумя неизвестными возле своего дома на Пятницкой улице. Заказчиков и исполнителей полиция до сих пор не установила.