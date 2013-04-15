Главред сайта "Большого города" покинет издание

Фото: facebook.com/bolshoj.gorod

Главный редактор сайта "Большого города" Екатерина Кронгауз объявила о том, что уходит из издания.

На своей странице в Facebook она сообщила, что напишет заявление об увольнении по собственному желанию 25 апреля.

Напомним, 12 апреля владелец журнала "Большой город" Александр Винокуров заявил о возможном закрытии проекта. Он сообщил, что редакция обсуждает варианты сокращения ежемесячных расходов до "экономической разумности" - с 10,8 до 6 миллионов рублей.

Сотрудникам журнала было предложено несколько вариантов оптимизации расходов: "расставание с частью сотрудников; пропорциональное сокращение зарплаты для всех; переход на общественное финансирование (краудфандинг); закрытие проекта БГ".

Позднее Винокуров сообщил, что может подарить проект журналистам. "Если честно, то я искренне считаю, что такой вариант (когда медиа принадлежит тем, кто его делает) лучшей конструкцией для будущих СМИ, свободных и независимых", – отметил он на своей странице в Facebook.