СМИ узнали о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍

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Британский певец Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.
По словам собеседника газеты, певца несколько раз госпитализировали из-за передозировки.
"Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – сказал источник.
Также отмечается, что сердечная недостаточность, от которой скончался Майкл, является частой причиной смерти для людей, употребляющих героин.
Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился 25 июня 1963 года в Лондоне. Музыкальную карьеру начал в 1981 году в составе дуэта Wham!, самыми популярными композициями которой до сих пор являются Last Christmas и Careless Whisper. После распада группы Майкл начал выступать сольно. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.
За свою карьеру певец получил множество музыкальных премий, в том числе две премии "Грэмми" и пять премий MTV. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году. В декабре 2016 года стало известно о его работе над новым альбомом с продюсером Naughty Boy.