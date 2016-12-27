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27 декабря 2016, 20:45

Общество

СМИ узнали о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍

Фото: PA Images/Chris Radburn/TASS

Британский певец Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, певца несколько раз госпитализировали из-за передозировки.

"Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – сказал источник.

Также отмечается, что сердечная недостаточность, от которой скончался Майкл, является частой причиной смерти для людей, употребляющих героин.

Джордж Майкл скончался в ночь с 25 на 26 декабря в своем доме в графстве Оксфордшир, ему было 53 года. После него осталось состояние в 105 миллионов фунтов.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился 25 июня 1963 года в Лондоне. Музыкальную карьеру начал в 1981 году в составе дуэта Wham!, самыми популярными композициями которой до сих пор являются Last Christmas и Careless Whisper. После распада группы Майкл начал выступать сольно. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру певец получил множество музыкальных премий, в том числе две премии "Грэмми" и пять премий MTV. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году. В декабре 2016 года стало известно о его работе над новым альбомом с продюсером Naughty Boy.

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