СМИ узнали о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍

Фото: PA Images/Chris Radburn/TASS

Британский певец Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, певца несколько раз госпитализировали из-за передозировки.

"Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго", – сказал источник.

Также отмечается, что сердечная недостаточность, от которой скончался Майкл, является частой причиной смерти для людей, употребляющих героин.