Валерия Новодворская. Фото: ИТАР-ТАСС

Валерию Новодворскую похоронят на Донском кладбище. Церемония прощания с известной диссиденткой пройдет в 16 июля Сахаровском центре с 10.00 до 13.00, сообщает агентство "Москва".

Время захоронения пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет не сразу, а через несколько дней после церемонии прощания. На этом кладбище похоронен дедушка Новодворской.

Тело Новодворской будет кремировано в Николо-Архангельском крематории 16 июля в 16.00.

Напомним, политик и диссидентка Валерия Новодворская скончалась 12 июля в московской ГКБ №13. Причиной смерти стало осложнение одной из хронических болезней.

Новодворская является автором публицистических книг "Над пропастью во лжи" и "Мой Карфаген обязан быть разрушен".