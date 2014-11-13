Развивающие занятия для детей проходят в театре "Трикстер"

"Афиша": В театре "Трикстер" проходят развивающие занятия для детей

Осенью в пространстве "Открытой сцены" на территории театра "Трикстер" стартовал новый цикл развивающих занятий для детей "Конструктор Вселенная", сообщает телеканал "Москва 24".



Занятия проходят по воскресеньям и строятся по методике "эдьютеймент-театра", совмещающей в себе и образование, и развлечение. Тема этого учебного года "Я открываю мир".

Первая часть занятий - интерактивная. Дети строят корабль дальнего плавания, который должен стать декорациями спектакля. Его ребята поставят сами, исполнив также главные роли.

За практикой следует лекция по естествознанию. За пять месяцев еженедельных занятий дети познакомятся с основами естествознания, побывают в древних городах и отправятся в путешествие по морям и океанам.

"Конструктор Вселенная" - это образовательные циклы по естествознанию с театральным уклоном. В процессе игры дети осваивают прикладные и художественные практики, а также реализовывают свой творческий потенциал. Очень важно, что ребята учатся работать в команде.

Программа рассчитана на детей от 4 до 10 лет. Начало занятий в 12.00.

1200 рублей – билет на одно занятие. Абонемент на 12 занятий – 12 000 рублей.