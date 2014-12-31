Снег на улицах Москвы убирают 9 тысяч единиц спецтехники

На столичные улицы с начала снегопада было выведено порядка 9 тысяч единиц спецтехники. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.
По его словам, в 12:00 была проведена превентивная обработка улиц и дворов противогололедными материалами.
Пергаменщик отметил, что начавшийся 31 декабря снегопад продлится до 21:00. Ожидается, что прирост снега составит от пяти до семи сантиметров
Ссылки по теме
Пресс-секретарь добавил, что системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме.
Напомним, 25 декабря в Москве выпала почти треть месячной нормы снега. Тогда для уборки последствий снегопада на улицы Москвы вышли 40 тысяч дворников и было выведено 16 тысяч единиц спецтехники.