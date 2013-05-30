Нелогичные московские названия: от "Бауманки" до улицы Миклухо-Маклая

Дипломированный ветеринар Николай Бауман вряд ли предполагал, что в его честь назовут технический вуз. Фото: ИТАР-ТАСС

140 лет назад, 29 мая 1873 года родился Николай Бауман, революционер, марксист и член РСДРП. Его имя в Москве носят станция метро, две улицы и технический университет, хотя сам Николай Эрнестович никакого отношения к инженерным наукам не имел, а по профессии был ветеринаром. Ему просто не посчастливилось быть убитым неподалеку от Императорского Московского технического училища, которое большевики впоследствии назвали в честь своего павшего соратника. Более того, весь Басманный район в советское время назывался Бауманским. M24.ru вспоминает, в каких еще столичных названиях увековечена память людей, мало причастных к московской истории.

Забавный казус произошел с московским роддомом, расположенным на 2-ой Миусской улице. Он был основан в 1897 году Агриппиной Александровной Абрикосовой, представительницей известного московского купеческого семейства. Будучи многодетной матерью, она жертвовала десятки тысяч рублей на обустройство просторного родильного дома с современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. После революции об Абрикосовой забыли, а роддом получил имя Надежды Крупской, которая, как известно, детей не имела. Впрочем, в 1994 году справедливость восторжествовала, и роддому было возвращено имя его основательницы.

И уроженец Казани Бауман, и петербурженка Надежда Константиновна не имели особого отношения к Москве, но тем не менее тесно связаны со столичной топонимикой. В ЮЗАО есть улица Крупской, там же расположена и улица, названная в честь Дмитрия Ульянова. Свою революционную деятельность младший брат пролетарского вождя вел совсем в других городах − Киеве, Феодосии и Туле, а в столицу перебрался лишь после революции и ничем выдающимся здесь не отметился.

Отдельного разговора стоят места в Москве, названные в честь революционера Петра Войкова − станция метро, улица и завод. Дело в том, что он родился и вырос в Крыму, затем после покушения на ялтинского генерал-губернатора был вынужден бежать в Швейцарию и вернулся в Россию только после революции. После этого он тоже подолгу не жил в Москве, бывая в ней лишь наездами. Затем перешел на дипломатическую работу и был убит в Варшаве. Войков известен как организатор и участник расстрела царской семьи, и, по воспоминаниям, не погнушался оставить себе "на память" некоторые императорские драгоценности. Споры о том, нужно ли имя этого исторического деятеля на карте города, ведутся давно и ожесточенно.

Станция "Войковская". Призывы к ее переименованию звучат давно и безрезультатно. Фото: ИТАР-ТАСС

Конечно, не стоит сильно удивляться тому, что московские улицы названы в честь людей, почти не имевших отношения к этому городу. Все они были деятелями удавшейся революции, поэтому их имена до сих пор украшают уличные таблички на большей части пространства России и даже бывшего СССР.

Кроме уже перечисленных, есть довольно много улиц, названных в честь известных людей, которые гораздо уместнее смотрелись бы в других городах, но при этом расположены в Москве. Яркий тому пример − улица Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы.

"Если взглянуть на биографию ученого, выяснится, что он едва ли бывал в Москве, − говорит культуролог, главный эксперт центра НП "Этнология" Иван Гринько. − Родился в Новгородской губернии, учился в Санкт-Петербурге и немецких университетах, затем отправился в экспедицию на Канарские острова, откуда вернулся в Йену, потом снова отправился в путешествие, и так с короткими возвращениями в Санкт-Петербург − всю жизнь. Уж если где и быть улице Миклухо-Маклая, то в северной столице, но там такой нет. Утешает тот факт, что часть северо-восточного побережья Новой Гвинеи, где знаменитый этнограф проводил свои исследования, получила его имя − Берег Маклая".

"Похожий случай − Бульвар адмирала Ушакова и одноименная станция метро, − продолжает Гринько. − Командующий Черноморским флотом родился под Ярославлем, карьеру начал в Санкт-Петербурге, виктории над турками одерживал в Черном и Средиземном морях. Москвы в его блестящей биографии нет. И даже если он бывал здесь, то вряд ли на территории Южного Бутова, где расположен бульвар".

Живший на Покровке Иван Бунин в районе "Бунинской Аллеи" не бывал. Фото: ИТАР-ТАСС

Также эксперт недоумевает, почему построенную здесь же, в Южном Бутове, станцию метро решили назвать "Бунинской аллеей". Писатель, конечно, подолгу живал в Москве, но все связанные с ним адреса находятся в центре. Например, впервые приехав сюда, он остановился в меблированных комнатах Боргеста у Никитских ворот, также жил на Арбате, в номерах "Столица", и в "Национале", на углу Тверской и Моховой. В последние годы перед эмиграцией будущий нобелевский лауреат снимал квартиру на Поварской улице. В общем, какую-либо связь Бунина и Южного Бутова отследить не получается. Разве что его ранняя биографии связана с городами, расположенными к югу от Москвы, − Орлом, Ельцом, Воронежем.

А вот случаев, когда в названиях улиц увековечены имена людей, много сделавших для Москвы, − не так много, по крайней мере, их нелегко вспомнить навскидку, отмечает Гринько. Можно назвать, например, Долгоруковскую улицу, которая названа так в честь московского генерал-губернатора Владимира Андреевича Долгорукова. Он управлял городом четверть века − с 1865 по 1891 годы − и был любим москвичами. В 1877 году (то есть еще при жизни градоначальника) Новослободскую улицу по просьбе ее жителей переименовали в Долгоруковскую. Знаменитые москвичи в топонимике нашего города представлены довольно слабо, подытожил эксперт.

Григорий Медведев