В пешеходной зоне в Реутове заработал бесплатный Wi-Fi

Фото: reutov.net

В пешеходной зоне в подмосковном Реутове установили две точки бесплатного Wi-Fi, сообщает пресс-служба администрации города.

Бесплатный круглосуточный доступ к интернету появился на на улице Победы. В ближайшее время еще две точки появятся для максимального охвата пешеходной зоны.

Между тем в администрации отметили, что скорость Wi-Fi позволит жителям города заходить на некоторые сайты и в социальные сети, однако скачать видео и "тяжелые" файлы не удастся.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в городе

Как отметил глава Реутова Сергей Юров, в ближайшее время зайти в интернет с помощью Wi-FI можно будет в парках и крупных скверах. Кроме того, бесплатный беспроводной интернет появится на первом этаже местного многофункционального центра.

Напомним, бесплатную зону беспроводного интернета на Покровке запустили в декабре 2014 года. Вдоль всего пешего маршрута установлено 16 точек доступа, которые могут обслуживать до 4 тысяч пользователей.

На данный момент Wi-Fi доступен в 35 парках, включая ВДНХ, в 145 общежитиях 47 высших учебных заведений – порядка 5700 точек доступа, а также в нескольких пешеходных зонах. В этом году интернет проведут еще в 50 общежитий, сейчас ведется работа по оснащению Wi-Fi велодорожек.