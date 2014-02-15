В выходные в Москве пройдет репетиция генеральной уборки города

Коммунальщики моют московские улицы, мосты и витрины

Теплая погода позволила московским коммунальщикам выйти на репетицию генеральной уборки города. 15 февраля начали мыть проезжие части, тротуары, разделительные полосы, дорожные знаки, витрины, мосты и даже нижние этажи жилых домов. Завершить работы планируют в течение выходных.

Несколько бригад работают в Бабушкинском районе, там особое внимание уделяют безопасности на дорогах.

"Зимой после обработки реагентами значительный слой загрязнений остается на разметке. Поэтому мы, пользуясь такой теплой погодой, промываем и открываем разметку для автомобилистов и пешеходов", - рассказал первый заместитель главы управы Бабушкинского района Максим Ульянов.

Московская погода преподносит все новые сюрпризы. На следующей неделе столбики термометров покажут около +5 градусов. В субботу,15 февраля, температура воздуха днем составляет +3 градуса, что на 8-10 градусов выше климатической нормы, характерной для февраля.