Останкинскую башню подсветили цветами французского флага

Останкинская телебашня сменила подсветку на цвета французского флага. Фото башни, подсвеченной сине-бело-красным выложил в своем Twitter блогер и фотограф Дмитрий Терновский.

Многие здания и исторические памятники по всему миру были окрашены 14 ноября в цвета французского флага в знак соболезнования в связи с трагедией в Париже.

Ранее в цвета французского флага подсветили телебаншю "Си-Эн Таун" в Торонто, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, здание оперы в Сиднее, шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и другие здания.

Кроме того, как сообщает канал "Москва 24", один из главных символов Франции - Эйфелева башня - погрузилась во тьму в знак скорби по убитым террористами людям.

Напомним, вечером в пятницу, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников.

В результате терактов, по последним данным, погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения. Россиян среди них не обнаружено.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.