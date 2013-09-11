Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября 2013, 08:21

Город

На Калужской площади и в Замоскворечье провалился грунт

На Калужской площади и в Замоскворечье провалился грунт

Сразу на двух участках Центрального округа – в районе Замоскворечье и на Калужской площади – провалился грунт. Вероятно, причиной стали сильные дожди, которые шли в течение последних дней.

В Замоскворечье под землю ушла тротуарная плитка в том месте, где обычно останавливается общественный транспорт, передает телеканал "Москва 24".

На Калужской площади образовался полутораметровый провал. Здесь также повреждена тротуарная плитка.

Оба инцидента не сказались на движении автомобильного транспорта. Места провалов огорожены.

улицы плитка Замоскворечье ямы провал грунта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика