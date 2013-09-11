На Калужской площади и в Замоскворечье провалился грунт

Сразу на двух участках Центрального округа – в районе Замоскворечье и на Калужской площади – провалился грунт. Вероятно, причиной стали сильные дожди, которые шли в течение последних дней.

В Замоскворечье под землю ушла тротуарная плитка в том месте, где обычно останавливается общественный транспорт, передает телеканал "Москва 24".

На Калужской площади образовался полутораметровый провал. Здесь также повреждена тротуарная плитка.

Оба инцидента не сказались на движении автомобильного транспорта. Места провалов огорожены.