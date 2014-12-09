Московские коммунальщики предупредили о сильном снегопаде вечером

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К вечеру 9 декабря погода в столице ухудшится, местами может выпасть до 5 см снега. На его уборку готовы выйти до 10 тысяч единиц уборочной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В среду в городе тоже будет идти мокрый снег, ожидается гололед и потепление до 0 градусов. Максимальный прирост снега местами возможен до 3-6 см. В связи с этим коммунальным службам дано поручение привести в повышенную готовность снегоуборочную технику", - приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он также добавил, что дороги будут обрабатывать противогололедными материалами. "Коммунальные службы возьмут на особый контроль очистку от наледи пешеходных зон, подходов к объектам социальной сферы, потребительского рынка, культуры и спорта, а также остановок общественного транспорта", - подчеркнул Бирюков.

На контроль возьмут также мосты, эстакады, тоннели и затяжные подъемы и спуски. Кроме того, в парках и скверах будут очищать от снега дорожки и тропинки.

Бирюков попросил автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что 9 декабря в Москве погода ожидается умеренно морозной. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, будет дуть южный ветер со скоростью 2-5 м/с.

Предстоящей ночью облачно, вновь небольшой снег, на дорогах гололедица. В столице подморозит до минус 3 - минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 ниже ноля. Днем в среду характер погоды не изменится - будет пасмурно, местами не исключен небольшой снег, на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут ноль - минус 2 градуса.

Напомним, что на портале "Наш город" открылись новые проблемные темы. С 4 декабря на портале будут рассматриваться темы неправильного и избыточного использования реагентов в городе.

Темы "Избыточное/неравномерное применение реагентов" и "Складирование снега с реагентами на газонах" открылись сразу в двух категориях - "Дворовые территории" и "Дороги". Кроме того, можно сообщить о применении солей в качестве противоголедных средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что Москва впервые закупит дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016 годы, а не на один зимний сезон. По словам руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли.