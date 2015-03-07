Утверждены правила оформления летних кафе

Власти утвердили новые правила для летних кафе

Власти утвердили правила размещения летних кафе на территории города, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.

Владельцам рекомендовано привести порядок свои заведения до 1 января 2016 года в соответствии с новыми правилами.

Как будут выглядеть летние кафе в Москве

Ранее столичные бизнесмены попросили у властей ускорить принятие нового регламента для обустройства летних кафе. Об этом на заседании президиума правительства сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Скоро весна и лето, рестораны – это лицо города, и хотелось бы завершить работу по принятию новых документов по регламенту работы летних площадок. Предприниматели перед началом сезона должны четко понимать, что им нужно делать", – сказал Бухаров.

Согласно результатам опроса портала "Активный гражданин", 67 процентов жителей города проголосовали за новый стиль московских летних кафе.

Прошлым летом в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе. 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид уличных кафе ранее вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей. Многие из них портили архитектурный облик города.

В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.