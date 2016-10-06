Омская улица появится в столице

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Одну из улиц в Новомосковском округе назовут в честь 300-летия Омска. Об этом сообщает mos.ru.

Место для Омской улицы было выбрано в одном из жилых кварталов поселения Внуковское. Она появится на месте Проектируемого проезда № 982. Ее протяженность составит около одного километра, а ширина – 15 метров.

Также на востоке и северо-востоке столицы две улицы получат имена героев Советского Союза летчиков-асов Алексея Павлова и Ивана Доронина. А на юго-западе города один из проектируемых проездов превратится в улицу Академика Векшинского в честь основателя электровакуумной промышленности страны.

Появление новых топонимов на карте столицы было поддержано на недавнем заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы.