Дело о подкупе менеджеров "Аэроэкспресса" направлено в суд

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Замгенпрокурора Виктор Гринь направил в суд дело жительницы Москвы о подкупе менеджеров "Аэроэкспресса", передает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в конце 2013 – начале 2014 года обвиняемая познакомилась с сотрудником фирмы, арендовавшей помещение в аэропорту Шереметьево. С помощью его связей она спровоцировала подкуп ряда руководителей "Аэроэкспресса" – им предлагались деньги за заключение договора аренды помещений на территории авиаузла.

Как полагают правоохранители, женщина оказала содействие сотрудникам антикоррупционного главка МВД в превышении полномочий, связанном с провокацией подкупа.

Фигурантку дела обвиняют по статье "Пособничество в превышении должностных полномочий", ее дело будет рассматривать Химкинский суд. В отношении остальных участников дела расследование продолжается.