Воры похитили со стройплощадки перекрытия для пешеходного моста

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Во вторник, 19 августа, около часа ночи неизвестные похитили со стройплощадки 76 металлических перекрытий, предназначенных для строящегося пешеходного моста.

Инцидент произошел на 45-м километре объездной дороги Симферопольского шоссе в Подольском районе Московской области. Несколько человек проникли на стройплощадку, где связали сторожа, а затем при помощи автокрана погрузили в два грузовика металлические перекрытия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД РФ.

Сумма нанесенного ущерба составила около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".