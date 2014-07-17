КСП Москвы нашла нарушения в бюджете города на 5,3 млрд рублей

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Московская контрольно-счетная палата за 2013 год нашла нарушения в бюджетной сфере города на 5,3 миллиарда рублей, передает пресс-служба Мосгордумы.

1,8 миллиарда рублей из этой суммы составило неправомерное использование государственных средств, а 3,5 миллиарда - неэффективное расходование средств.

Кроме того, в ходе проведения контрольных мероприятий было предотвращено неправомерное и неэффективное использование средств на общую сумму в 149,4 миллиона рублей.

В Мосгордуме отмечают, что в судебных инстанциях города находятся на рассмотрении иски на общую сумму в 56,3 миллиона рублей и планируется подача заявлений в Арбитражный суд на общую сумму в 31,9 миллиона рублей.

Всего к ответственности было привлечено 28 должностных лиц, по шести материалам были возбуждены уголовные дела, а еще по 12 ведутся следственные действия. Также прокуратура внесла 20 представлений для устранения нарушений закона, было возбуждено 132 производства по делам об административных правонарушениях.

Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских отметил, что по результатам каждого обследования и проверки составляется план устранения нарушений и недостатков, который утверждает мэр Москвы.