Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 июля 2014, 10:35

КСП Москвы нашла нарушения в бюджете города на 5,3 млрд рублей

уголовные дела нарушения бюджет Контрольно-счетная палата

Фото: M24.ru

Московская контрольно-счетная палата за 2013 год нашла нарушения в бюджетной сфере города на 5,3 миллиарда рублей, передает пресс-служба Мосгордумы.

1,8 миллиарда рублей из этой суммы составило неправомерное использование государственных средств, а 3,5 миллиарда - неэффективное расходование средств.

Кроме того, в ходе проведения контрольных мероприятий было предотвращено неправомерное и неэффективное использование средств на общую сумму в 149,4 миллиона рублей.

В Мосгордуме отмечают, что в судебных инстанциях города находятся на рассмотрении иски на общую сумму в 56,3 миллиона рублей и планируется подача заявлений в Арбитражный суд на общую сумму в 31,9 миллиона рублей.

Всего к ответственности было привлечено 28 должностных лиц, по шести материалам были возбуждены уголовные дела, а еще по 12 ведутся следственные действия. Также прокуратура внесла 20 представлений для устранения нарушений закона, было возбуждено 132 производства по делам об административных правонарушениях.

Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских отметил, что по результатам каждого обследования и проверки составляется план устранения нарушений и недостатков, который утверждает мэр Москвы.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать