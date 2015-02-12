На адвоката завели дело за поддельную справку для подсудимого

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В подмосковном управлении СКР возбудили дело в отношении адвоката, который подделал справку для своего подзащитного, передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, адвокат выступал в качестве защитника обвиняемого в совершении убийства несовершеннолетнего в феврале 2005 года.

В августе 2013 года защитник для создания алиби подсудимому подделал медицинскую справку, согласно которой обвиняемый во время преступления был на лечении. Затем адвокат представил справку как доказательство невиновности подзащитного.

Однако в суде выяснилось, что документ подделали, и обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы.

В настоящее время собираются доказательства вины адвоката. По статье "Фальсификация доказательств" ему может грозить до семи лет колонии.

Добавим, в ноябре 2014 года было передано в суд дело бывшего участкового по району Жулебино, который проводил проверку по делу о краже. Однако он решил не опрашивать заявителя и самостоятельно написал объяснение от его имени. В нем полицейский сообщил об отсутствии факта кражи.

