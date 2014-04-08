Суд в Москве приступит к слушанию уголовного дела рэпера Ромы Жигана

Савеловский суд Москвы во вторник приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении Романа Чумакова, известного под псевдонимом рэп-исполнителя Рома Жиган, обвиняемого в разбойном нападении. Заседание назначено на 12 часов, передает канал "Москва 24".

Напомним, что в конце февраля суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Жигану меры пресечения в виде содержания под стражей еще на один месяц, всего до 12 апреля.

По версии следствия, Чумаков с четырьмя подельниками ограбил сотрудника московской компании, которого ранее нанял для продвижения своих клипов на YouTube. Согласно материалам дела, Жиган пригласил потерпевшего в кафе, где, угрожая ножом, потребовал вернуть 100 тысяч рублей долга, после чего тот снял требуемую сумму со своей банковской карты.