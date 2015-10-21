СК предложил ввести уголовную ответственность за езду без прав

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Следственный комитет предложил ввести уголовную ответственность за вождение без прав. Такую езду могут приравнять к ношению оружия, которое наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. С этим заявлениям к Госдуме обратился представитель СК Владимир Маркин.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в эфире радиостанции "Москва FM" одобрил эту идею.

"Речь идет не о ситуации, когда люди садятся за руль, не пройдя обучение и не имея удостоверения, или после того, как их лишили прав. Но в последнем случае наказание уже предусмотрено.

Человека, который не умеет управлять автомобилем, можно сравнить с обезьяной с гранатой. Это очень серьезная проблема. Например, когда в США человека останавливают без водительского удостоверения, ему, во-первых, назначают принудительные работы, а, во-вторых, его принудительно обучают в автошколе. А если человек отказывается, ему дают реальный срок. Но как это будет развиваться у нас с учетом коррупции на дорогах – большой вопрос", – пояснил он.

Отметим, Маркин выступил с таким предложением после ДТП, которое произошло в Москве в ночь на 16 октября на Крымском мосту. Спорткар Ferrari на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. За рулем сидел молодой человек без водительских прав. При столкновении пострадали два человека. В результате удара Ferrari загорелась. Водитель с места происшествия скрылся.

Ранее m24.ru сообщало, что водителей, которые злостно нарушают правила дорожного движения, будут лишать прав. Такие поправки в КоАП хочет внести полиция. Согласно документу, в кодексе появится новая статья – о систематическом нарушении правил эксплуатации транспортных средств.

В числе нарушений, за которые будут отбирать права – езда без шлемов на мотоциклах или ремней безопасности, а также управление машиной с неисправными тормозами. Ответственность коснется также тех, кто трижды превысит скорость, проигнорирует дорожные знаки или разметку или не уступит дорогу спецтранспорту.