Наука: Григорий Ревзин

Григорий Ревзин - историк, искусствовед, архитектурный критик, журналист, колумнист. Учился на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ.

В течение 10 лет Ревзин преподавал на кафедре истории русского искусства МГУ "Историю русского искусства XIX века". Имеет степень кандидата искусствоведения.

Григорий Ревзин является автором более 50 научных статей по теории и истории архитектуры.